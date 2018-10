Paul Michiels, Wim Soutaer, Tinne Oltmans en vele anderen zingen kerstliedjes in ‘The Christmas Show’ MVO

18 oktober 2018

Paul Michiels, Wim Soutaer, Ian Thomas, Silvy De Bie, Ian Thomas, Tinne Oltmans, Hans Peter Janssens, Goele De Raedt en Ludo Hellinx: zij zullen allemaal te zien zijn in de opvoering van 'The Christmas Show'.

Wie nu al uitkijkt naar de vrolijkste tijd van het jaar heeft geluk. Op 23 december overspoelen BV’s de Antwerpse Lotto Arena met kerstliedjes. Zo zingt actrice Tinne Oltmans een eigen versie van de klassieker ‘All I Want For Christmas Is You’, van Mariah Carey.

Het verhaal van de show gaat als volgt: enkele dagen voor Kerstmis staan alle artiesten klaar om te schitteren tijdens het openingsfeest van de Kerstman in zijn fonkelnieuwe slee. Maar bij de start van de show wordt de slee, mét alle artiesten erin, weggetoverd door een verre neef van de Kerstman die Kerstmis haat… Wat volgt is een avontuurlijke reis langs grote wereldsteden. Zullen de elfjes van de Kerstman iedereen op tijd terug vinden zodat het kerstfeest toch kan doorgaan?

In Nederland kende de show al succes in 2015 en 2016, daarom komt ‘The Christmas Show’ dit jaar voor het eerst naar Vlaanderen.

Tickets zijn verkrijgbaar via teleticketservice.com.