Paul Michiels over het diep dal waarin hij zat: "Ik heb uit frustratie ontzaglijk veel gezopen"

26 juli 2018

07u14

Paul Michiels (70) scoorde hit na hit als zanger van 'Soulsister', maar voor hij succes had, zat hij mentaal helemaal aan de grond. Hij greep naar de fles tot hij ziek werd. "Het was helemaal naar de bom", zegt hij in het weekblad Humo.

Paul Michiels werd onlangs zeventig en de jaren 50 en 60 omschrijft de zanger als zijn wonderjaren, in de jaren 70 echter ging hij door een moeilijke periode. Dat kwam voornamelijk omdat de muziek die hij toen maakte geen succes had. "Muzikaal viel er toen niets klaar te spelen", zegt hij in Humo. "Alle ogen waren gericht op buitenlandse groepen als 'Deep Purple' en 'Led Zeppelin' en ik zocht tevergeefs naar een identiteit. Ik zag er ook niet uit met die baard en dat lange haar, en die kromme pijp in mijn bek. En toen in 1978 de Punk doorbrak, dacht ik: 'Nu is het helemaal naar de bom'. Daar stond ik dan met mijn liedjes."

Michiels zocht zijn heil in de fles. "Uit frustratie heb ik toen ontzagelijk veel gezopen", zegt de zanger. "Het kon me allemaal niet meer schelen. Hoe vaak ik niet strontzat ben thuisgekomen!" In 1979 kwam de omslag, toen Michiels aan zijn bed gekluisterd zat met geelzucht en etter in zijn lever. "Die twee maanden in mijn bed gaven me tijd om na te denken over mijn leven, dat is een zegen geweest. Toen ik opstond voelde ik me herboren. 'Weg met die mottige kabouterlook'. Ik heb mijn baard afgeschoren en mijn haar afgeknipt en ik ben beginnen fitnessen en zwemmen. Ineens was ik een adonis! Toen heb ik 'Females' geschreven, mijn eerste solosingletje, dat zowaar een hit werd. Niet veel later kwam ik Bart Peeters tegen, die bevriend was met Jan Leyers en in 1995 heb we samen Soulsister opgericht. De rest is geschiedenis."

