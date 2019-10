Exclusief voor abonnees Paul Michiels: “Ik heb mijn kinderen wijselijk bij hun moeder gelaten. Soms moet je keuzes maken in het leven” VVDW

02 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Paul Michiels is op zijn 71ste nog lang niet uitgezongen. Volgend jaar viert Soulsister de dertigste verjaardag van het album ‘Heat’ met een jubileumconcert in de Brusselse AB. Zeker present in de zaal: zijn dochter Maxine (26), een van zijn acht kinderen. “Ik doe eigenlijk veel te weinig met hen”, vertelt Paul in Story.

Wie afgelopen zomer de Gentse Feesten bezocht heeft, kon twee generaties Michiels op het podium zien. Pauls dochter Maxine mocht zijn voorprogramma verzorgen en nadien samen met haar vader enkele Soulsister-hits zingen. “Maxine heeft veel talent, maar ik raad haar aan om zingen als hobby te blijven beschouwen. In Vlaanderen is het heel moeilijk om met muziek je boterham te verdienen. Mijn doorbraak kwam ook pas op mijn veertigste,” zegt Paul.

Ben je van plan die wijze woorden te volgen, Maxine?

Maxine: “Ja. Ik sta graag op een podium, maar ik verdien mijn geld met mijn andere talent. Als kind al was ik geobsedeerd door paarden en vandaag ben ik paardentrainster op The Gipsy Horses Ranch in Westerlo. Enkele weken geleden werd ik nog Belgisch kampioen barrel racing (onderdeel van rodeo waarbij rond olietonnen geracet wordt, red.) en eind oktober doe ik mee aan het Europees kampioenschap in Lyon en Verona. Ik heb trouwens Kevin Janssens leren paardrijden voor een filmrol en ik was stand-in voor Ruth Becquart in ‘Undercover 2', dat zich ook afspeelt op de ranch waar ik werk.”

Paul: “Die liefde voor paarden zit in de familie. Zelf heb ik leren rijden in Amerika, tijdens de opnames van het tweede Soulsister-album ‘Heat’. De producer had paarden... Helaas komt het er vandaag niet zo vaak meer van.”

Maxine, heb je nooit overwogen om via je vader toch een gooi te doen naar een zangcarrière?

Maxine: “Nee, integendeel. Ik ben trots op wie mijn vader is, maar ik zal nooit zelf zeggen dat ik de ‘dochter van’ ben. Alleen als ze me vragen hoe het komt dat ik zo goed kan zingen, zeg ik dat ik dat aan mijn vader dank. Ik wil gewoon worden wie ik zelf wil zijn, mijn eigen ding doen. Ik hoef geen bekende zangeres te worden om gelukkig te zijn.”

Paul: “Ik had makkelijk een muziekcontract voor haar kunnen regelen, maar wat voor contract? Daar moet je toch mee oppassen. Weet je, je bent veel meer met tevredenheid dan met geluk. Wees tevreden met hoe je in het leven staat, en af en toe kun je al eens geluk hebben.”

