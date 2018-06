Paul Michiels al 23 jaar samen met zijn Tineke (42): "Ik leerde haar kennen op een van mijn eigen hits" DBJ

17 juni 2018

12u51 0 Showbizz Deze week vierde Paul Michiels zijn zeventigste verjaardag en daarom nodigde Kris Wauters hem uit in zijn radioprogramma ' Zot Gedraaid ' op Joe. De helft van Soulsister vertelde er hoe hij zijn vrouw ontmoette.

“Tineke en ik kennen elkaar nu 23 jaar”, begon Paul zijn verhaal aan Kris. “Ze moest nog 19 worden toen ik ze leerde kennen. Dat was in de periode dat ik met Soulsister op tour was, rond 1994. Omdat ik zoveel weg was, was ik de kade verloren eigenlijk. En dan kwam ik in de Manhattan in Leuven tijdens de Super 50. Daar zag ik Tineke voor de eerste keer, want ze was kabelsleepster, een vakantiejob. Toen ik haar zag, zag ik een engel. Ik was aan de grond genageld en dat is nog altijd niet veranderd. Dat wens ik iedereen in de wereld toe wat ik toen meemaakte en wat ik nu nog altijd meemaak. Dat is dus gebeurd op een nummer van Soulsister. Als je me nu vraagt waar ik mijn partner heb leren kennen, dan moet ik zeggen op Crush, een liedje dat ik zelf geschreven heb voor Soulsister. Dat was een bijzonder moment.”