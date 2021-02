Paul Michiels (72) ontkracht geruchten: “Neen, ik heb geen botox gebruikt”

“Mijn vrouw had mij de reacties over de botox getoond en ik moet zeggen dat ik ze wel begrijp”, vertelt Paul. “Normaal laat ik me nooit schminken en dat was nu wel gebeurd. Ik weet ook dat ik wat gespannen op het podium stond omdat het meer dan tien maanden geleden was dat we live hadden opgetreden. In juni word ik 73 en ik weet dat bij die leeftijd normaal rimpels horen. Als ik oude klasgenoten zie, denk ik altijd: ‘Amai, dat zijn oude mannen’.” (lacht)

Nivea smeren

“Wat dan mijn geheim is?”, vraagt de zanger zich af. “Ik zou het echt niet weten. Het enige wat ik kan bedenken, is dat ik af en toe een beetje Nivea smeer als ik me heb geschoren en dat ik gezond eet. Met mijn vrouw Tineke ga ik nu heel vaak wandelen en van zodra het buiten 19 graden is, zwem ik elke ochtend in onze zwemvijver. Ik heb een vrouw die 28 jaar jonger is, en heel erg knap, en mijn jongste dochter is er nog maar 15. Ook al ben ik ondertussen opa, zo voel ik me helemaal niet. What you see is what you get.”