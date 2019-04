Paul Michiel zet zich in voor 30 jaar Kom Op Tegen Kanker als eerbetoon: "Toen mijn eerste vrouw Linda kanker kreeg, werd alles duister" PAUL MICHIELS ZINGT SAMEN MET NIELS DESTADSBADER EN SARAH BETTENS Jacob De Bruyne

13 april 2019

00u00 0 Showbizz "Toen ik tien jaar geleden vernam dat mijn eerste vrouw kanker had, werd alles duister." Als eerbetoon aan zijn Linda zet Paul Michiels (70) nu z'n schouders onder 30 jaar Kom Op Tegen Kanker. Samen met Niels Destadsbader en Sarah Bettens zal hij het bedankingslied 'Door jou' zingen.

Pauls eerste vrouw Linda kreeg in 2007 te horen dat ze darmkanker had, met uitzaaiingen naar haar lever. "Dat nieuws was samen met de dood van mijn vader het meest tragische moment uit mijn leven. Het werd helemaal duister toen ik het vernam", zegt hij. Het is nu bijna tien jaar geleden dat de moeder van zijn eerste vijf kinderen na een moeizame strijd voor euthanasie koos, maar het verlies kleeft nog steeds aan hem. "Natuurlijk. Iemand verliezen aan die ziekte is verschrikkelijk. Ze kreeg destijds te horen dat ze nog twee jaar te leven had. Je moet je dat eens voorstellen. Zo'n afgebakende termijn, dat is het allerergste. Op dat moment was mijn tweeling (de intussen 26-jarige Maxine en Lode, red.) ook nog erg jong. Daar sta je dan, compleet machteloos. Het enige wat je kan doen, is elkaar troosten. Diegenen die achterblijven, zijn verplicht ermee te leven. Maxine en Lode wonen nu nog altijd in het ouderlijk huis, daar is Linda in de vorm van foto's ook nog heel erg aanwezig."

Mondharmonica

Lang hoefde Paul dus niet te twijfelen toen Miguel Wiels en Niels Destadsbader hem samen met Sarah Bettens vroegen voor een bijdrage op 'Door jou', een nummer naar aanleiding van dertig jaar Kom Op Tegen Kanker. "Ik ken Niels en Miguel best goed. Niels kom ik tijdens het touren regelmatig tegen en Miguel speelde al vaak in mijn begeleidingsbands. Het was telkens een erg fijne samenwerking."

Het nummer 'Door jou' is de eerste productie van Les Flamands, het artiestenbureau dat Destadsbader en Wiels in september samen met Peter Van de Veire oprichtten. "Voor mij gaat het nummer over het bedanken van mensen die je omringen als je er nood aan hebt", zegt Paul, die in het lied ook mondharmonica speelt. "Dat heb ik destijds bij Linda ook zoveel mogelijk proberen te doen."

Over twee maanden wordt de voormalige melkboer 71, maar aan pauzeren denkt Polle Pap nog niet. "Ik ben nu vijf jaar met pensioen, maar ik blijf continu werken aan nieuwe songs", zegt Paul, die er net een theatertour op heeft zitten. "Ik zit in de fleur van mijn leven. Dat merk ik aan de kwaliteit van mijn concerten, maar het helpt ook dat ik een jonge vrouw (Tineke is 43, red.) en nog twee jonge kinderen heb (Lars en Anna zijn respectievelijk 15 en 13, red.). Bovendien heb ik een vriendengroep die voornamelijk uit veertigers en vijftigers bestaat."

IJdele zot

Michiels noemt zichzelf een 'ijdele zot', hij heeft dan ook een dubbel gevoel over ouder worden. "Weet je wat het is? Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Als ik mijn moeder bezoek in het rusthuis, dan is dat toch altijd confronterend. Ik moet er maar mee leren leven." Toch krijgt Michiels nog dagelijks complimenten over zijn staat van paraatheid. "Ik heb het geluk dat ik over goede genen beschik, want het laatste wat ik wil, is met de bejaarden op de tourbus stappen voor een bezoekje aan de grotten van Han. Voor de rest kan ik iedereen aanraden te letten op je eten en op tijd in bed te kruipen, dan kom je al een heel eind. (lacht)"

'Door jou' is te koop via iTunes, de opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.