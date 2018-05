Paul McCartney rijkste Britse artiest Redactie

10 mei 2018

10u16

Bron: BuzzE 3 Showbizz Sir Paul McCartney staat bovenaan de Sunday Times 'rijkenlijst' van Engeland's meest vermogende muzikanten. Met een fortuin van ruim 955 miljoen euro, heeft de Beatle een ruime voorsprong op de nummer twee, Andrew Lloyd Webber met een vermogen van 'slechts' 862 miljoen euro.

Ed Sheeran verdiende het afgelopen jaar het meest en kreeg 25 miljoen euro op zijn rekening bijgeschreven. Zangeres Rita Ora maakte haar debuut op de lijst, met een bedrag van 14 miljoen euro op de bank, waar Adele de best verdienende vrouw zou zijn.

Elton John is ook nog altijd een van Engeland's grootverdieners, maar met name de jongere garde boert goed dankzij lucratieve social media deals. Hoewel 'oudjes' als The Rolling Stones hun vermogen elk jaar met miljoenen uitgebreid zien worden, is het de jeugd die dagelijks rijker en rijker wordt.