Paul de Leeuw is negen kilo vermagerd: “Mijn geheim wapen? Bleekmiddel!”

Royalty Moment van verzoening of pure schijn? “Kate vond die wandeling met Harry en Meghan ondraag­lijk”

Even dacht men dat de storm was gaan liggen: toen prins William, prinses Kate, prins Harry en Meghan Markle samen aan de poorten van Windsor Castle verschenen na de dood van Queen Elizabeth, leek alles weer koek en ei. Maar niets is minder waar, zo schrijft de auteur van een nieuw en schokkend boek: “Ze werden gedwongen, en vooral Kate was erdoor aangedaan.”