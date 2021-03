Paul de Leeuw deelt lief en leed in eigen podcast

In ‘De Leeuw Lult’ praat Paul elke week met een van zijn goede vrienden zoals acteur Hans Kesting en presentator Richard Groenendijk. Ook schuift de moeder van de Leeuw elke week even aan om bij te praten. Dat Paul de Leeuw een media-manusje-van-alles is, is wel duidelijk. En ook nu waagt hij zich met z’n eigen podcast aan het steeds populairder wordende medium.

De presentator schuwt dan ook geen enkel onderwerp in zijn podcasts. Hij praat gerust over zijn darmonderzoeken of andere persoonlijke onderwerpen. “Ik ben de strijd tegen de coronakilo’s aangegaan” is in een van de uitzendingen te horen. “De wijnfles ging iets meer open tijdens de week en ik was altijd wel te verleiden tot stokbrood met kruidenboter na elf uur 's avonds.”

Heftige periode

Naar eigen zeggen wordt er veel gelachen maar snijdt de Leeuw af en toe ook serieuze onderwerpen aan. Afgelopen oktober nam Paul de Leeuw afscheid van zijn vader. Het was een heftige periode voor de presentator, vertelt hij aan RTL Boulevard. Samen met zijn man was hij nog net op bezoek geweest bij zijn 88-jarige vader in Polen. Maar het ging snel mis. Door corona was werd het moeilijk om bij de begrafenis te zijn, maar met een negatieve test is het uiteindelijk toch gelukt. “Het is wel dat de deur dichtslaat wanneer je ouder overlijdt”, vertelt Paul erover. “Dat is het enige wat moeilijk is, maar ik kijk met veel plezier terug op mijn vader en ook op het leven dat hij heeft geleid.”

