Patsy Van der Meeren verdween van het tv-scherm: "Misschien ben ik te lang aan 'Thuis' blijven hangen"

26 september 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Fans van 'Thuis' zullen zich Patsy Van der Meeren ongetwijfeld herinneren als Marie, de (aanvankelijk blinde) dochter van Jean-Pierre de antiquair. Intussen is Patsy 41, mama van twee en werkt ze als pr-verantwoordelijke voor een keten van benzinestations. "Het is fijn een vaste job dicht bij huis te hebben."

Toen Patsy Van der Meeren in 1998 voor het eerst op de set van 'Thuis' stapte, zat ze nog in haar laatste jaar van het conservatorium in Brussel. Het was aanvankelijk een gastrol, maar uiteindelijk speelde ze tien jaar en 252 afleveringen lang Marie. Ze keerde in 2009 terug op Eén in het derde seizoen van 'Steracteur, Sterartiest' en een jaar later met een hoofdrol in de serie 'Goesting'. Daarna werd het, op wat theaterwerk na, stil rond haar. "Het is op een bepaald moment gewoon gestopt", vertelt ze. "Ik werd zwanger van mijn eerste kindje, en dat was uiteraard prioriteit. Maar zo geraak je ook wat weg uit het milieu, en ik ben ook niet actief gaan lobbyen. Een aantal 'Thuis'-collega's ben ik wel blijven zien. Maandelijks probeer ik af te spreken voor een etentje met Janine Bischops, Annick Segal, Nathalie Wijnants en twee dames die achter de schermen werken. Zo blijf ik op de hoogte van wat er reilt en zeilt bij 'Thuis'. Ik kijk altijd enorm uit naar die madammenavondjes."

