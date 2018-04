Patrick Van Gompel lanceert tweede bier TDS

18 april 2018

19u15

Bron: BELGA 0 Showbizz VTM-journalist Patrick Van Gompel heeft vandaag, woensdag, in Antwerpen zijn tweede bier gelanceerd. Na de François Grand Cru is er nu de 888 Triple Eight. Heel wat prominenten, waaronder Antwerps burgemeester Bart De Wever, gaven acte de présence.

Van Gompel werkt voor zijn bieren samen met François Huysmans, Britt Fieremans en de Antwerpse scheepvaartmaatschappij Conti7 in de bvba Belgian Beer Experts. Het bier wordt gebrouwen door brouwerij Anders! in Halen en de verdeling gebeurt via verschillende supermarkten, drankenhandels en webshops.

De 888 Triple Eight is een vlot drinkbare Belgische tripel geworden met een alcoholpercentage van 8,8. De smaak is fruitig en licht kruidig, met een lichte banaan- en koriandertoets. De naam komt voort uit het feit dat 8 een gelukscijfer is in de Chinese cultuur - de producenten hebben de ambitie om het bier daar te laten doorbreken.