Patrick Van Der Vorst uit ‘Stukken van Mensen’ is gewijd als diaken

Showbizz Patrick van der Vorst uit ‘Stukken Van Mensen’ over priesterop­lei­ding in Rome: “Celibatair leven is niet altijd makkelijk”

Het kwam als een complete verrassing toen Patrick van der Vorst (50) uit ‘Stukken Van Mensen’ zijn job als kunstdealer inruilde voor een priesterstudie in Rome. Maar hij zette door, en zit nu in zijn derde jaar. Het contrast met het kunstwereldje is groot. “Ik woon in een kleine kamer, met gedeeld toilet.” Patrick vertelt over het achterlaten van zijn hond, z’n dagplanning in het sobere seminarie, zijn examens en z’n toekomstplannen. “Wij leven met 35 mensen samen. Als je niet af en toe stoom kan aflaten, zorgt dat voor spanning.”

17 februari