Patrick Onzia verzamelt voor duizenden euro's kostuums, pruiken en valse baarden: "Mijn zolder is heel goed verzekerd"

Als kind hield hij er al van om zich te verkleden én hij had een zwak voor Sinterklaas en Zwarte Pieten. Die liefde is gebleven. Nu nog verzamelt revue-artiest Patrick Onzia (50) alle mogelijke kostuums en alles wat erbij hoort. "De fantasie van een kind is het mooiste wat er is. En ik heb nog altijd evenveel fantasie als een kind."

Het is even klimmen tot op de zolder van zijn huis in Westmalle. Maar daar treden we binnen in de magische wereld van elfjes, kerstmannen, griezels en andere creaturen. “Zes jaar geleden, toen m’n vriendin Aagje en ik dit huis kochten, was het nog een gewone zolder. Ondertussen heb ik er alle spullen uitgestald die ik in de loop van mijn dertigjarige carrière verzameld heb”, vertelt Patrick Onzia, die nog tot 9 september te zien is in de kustrevue ‘Imagination’ in het Witte Paard in Blankenberge. “Bijna al deze kostuums heb ik beroepsmatig gebruikt. Zo heb ik jarenlang voor de Plopsa-parken gewerkt. Daarvoor heb ik veel kostuums moeten aankopen: paashazen, clownspakken, noem maar op... En ik heb zelf ook veel evenementen georganiseerd.”

Hoeveel stuks hangen er hier?

Zo’n zevenhonderd, waarvan een 180-tal Zwarte Piet-kostuums. En dan heb ik nog hoeden, pruiken, valse baarden en een hoop accessoires. Hoeveel stuks dat zijn, is niet te tellen. Vroeger had ik twee appartementen vol. Nu bewaar ik alles hier op zolder. Ik zou stilaan een verhuurbedrijf kunnen starten, maar daar heb ik geen zin in. Die Pietenpakken waren trouwens mijn eerste kostuums. Daarmee is m’n collectie zo’n dertig jaar geleden begonnen. Ik gebruik ze nog altijd bij de Sinterklaasacties die ik elk jaar organiseer.

Zit die passie om kostuums te ­verzamelen er al lang in bij jou?

Als kind verkleedde ik me al vaak. En als 16-jarige deed ik mee aan playbackwedstrijden en imiteerde ik Robert Paul, een Nederlandse cabaretier die altijd een smoking droeg. Henk Elsink, bekend van het liedje ‘Kleine Johanna’, deed ik ook graag na. Mijn passie voor kostuums komt uit die tijd. En ik was van jongs af gefascineerd door uniformen. Ik ben nog in het leger geweest, bij de laatste lichting. Dat uniform vond ik wel knap, en dan met die muts erbij. Tof.

Te midden van al je kleurrijke outfits hangt ook een legeruniform.

Dat is het para-uniform van mijn vader. Hij was paracommando in Congo. Drie jaar verbleef hij er in oorlogsgebied. Ik vind het een eer dat ik zijn uniform mag hebben. Ja, ik ben fier dat mijn vader iets betekend heeft in het leger.

Voor je kinderen moet dit een waar verkleedparadijs zijn. Mogen ze hier op zolder komen?

M’n zoontje van negen maanden is nog te klein. Sander en Stijn, mijn zonen van 13 en 20, zijn dan weer ietsje te oud geworden om te genieten van verkleedpartijtjes. Maar ja, vroeger was dit voor hen verboden terrein, want die sinterklaas- en Zwarte-Pietenpakken mochten ze, natuurlijk, niet te zien krijgen.

Koop je ook weleens een kostuum voor eigen gebruik?

Ja, als ik een mooi kostuum zie, koop ik het. Ik draag dat graag. Net zoals m’n goeie vriend Gert Verhulst. Sta me toe dit even te zeggen: ik heb niet veel vrienden in het vak, maar door de jaren heen is Gert echt wel een goeie vriend geworden. Hij draagt ’t liefst een jeans, een los hemd en daar een mooie vest op. En zo loop ik ook graag rond.

Gooi je weleens spullen weg?

Daarvoor ben ik te zeer gehecht aan m’n oude kostuums. Bijna alles wat hier hangt, heb ik ooit wel eens aangetrokken. Ja, ik heb me al veel verkleed in m’n leven. Ik heb ook twaalf jaar Dobus gespeeld, de bekendste tv-clown van Vlaanderen.

Geef je veel geld uit aan je kostuumcollectie?

Te veel wellicht. Maar als ik een evenement organiseer, wordt mijn investering voor een stuk terugbetaald door de klant, hé. Eerlijk, als ik een speciaal petje of hoedje op de kop kan tikken, zal ik het niet laten. Er kan er altijd nog eentje bij, hé! Ze zitten allemaal mooi in dozen verpakt om ze proper te houden. Petjes, kronen, hoge hoeden...

Zo’n sinterklaaspak ziet er echt wel duur uit.

Achthonderd euro, voor een mooi ensemble. Zonder de baard evenwel. Voor een mooie baard moet je toch al gauw 2.000 euro rekenen.

Je meent het!

’t Is delicaat materiaal, hoor. Ik heb er zo’n viertal. M’n zolder is dan ook goed verzekerd. (mijmert) Ik droom ervan om ooit een zaak te hebben waar de Sint of de Kerstman of een andere fantasiefiguur tijdelijk kan komen wonen, en waar de kinderen dan op bezoek kunnen komen.

Zo blijf je zelf ook een beetje kind?

Ja. Ik vind de fantasie van een kind het mooiste wat er is. Zelf heb ik ook nog altijd veel verbeelding. En kinderen in de magische wereld van hun fantasie brengen, da’s toch zalig. Met kostuums en attributen kun je magie creëren.

Wie houdt al die spullen proper?

Mijn mama. Ze wast ze of brengt ze naar de droogkuis. Ze is 74 jaar, maar ze doet dat nog graag. De zolder poetsen doe ik dan weer zelf. Ik wil ook dat alles hier mooi geordend ligt. En ik neem van alles foto’s, zodat ik weet wat hier allemaal hangt en ligt. Soms koop ik een brilletje, en denk ik: ‘Goh, ik had zoiets al’. Daarom probeer ik nu minder te kopen dan vroeger. Zwarte-Pietenkostuums heb ik nu echt wel genoeg.