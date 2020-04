Patrick Francfort van de Gibson Brothers overleden aan corona Redactie

05 april 2020

19u38

Bron: L'Avenir 10 Showbizz Patrick Francfort, de 64-jarige drummer van de Gibson Brothers, is afgelopen zaterdag overleden in Parijs. De muzikant is na een korte maar zware strijd bezweken aan de gevolgen van het coronavirus.

Patrick Francfort vormde samen met zijn broers Chris en Alex de Gibson Brothers. De drie broers, afkomstig uit Martinique, traden aanvankelijk nog op onder hun familienaam, maar herdoopten zich bij de release van hun eerste single in de Gibson Brothers. Tijdens de ‘boom’ van de disco-muziek in de jaren ‘70 scoorden de broers enkele hits met onder andere het nummer ‘Come to America’ in 1976, meteen hun eerste single. Ook hun tweede nummer ‘Non Stop Dance’ brak potten en haalde de Europese hitlijsten.

Twee jaar later scoorden ze met het nummer ‘Cuba’ een nieuwe hit, dat het zelfs tot nummer één schopte in verschillende Europese landen. Het nummer werd geschreven door het Vangarde Music Label in samenwerking met de Belgische producer Jean Kluger. De muziek van de Gibson Brothers bestond meestal uit een mengeling van discobeats, Latijnse percussie en catchy deuntjes.

Miljoenen singles verkocht

Het nummer ‘Cuba’ werd in 1980 bovendien een tweede keer uitgebracht. Een periode waarin de Gibson Brothers met ‘Ooh! What a Life’, ‘Mariana’ en ‘Que Sera Mi Vida’ nog enkele hits scoorden. Van dat laatste nummer, waarvan Jean Kluger ook de producer was, werden er wereldwijd liefst 5 miljoen exemplaren verkocht.

Ook in ons land waren de Gibson Brothers, die voornamelijk in Frankrijk verbleven, geen onbekenden. De Gibson Brothers zijn de enige groep die twee zomers op de affiche van het Witte Paard prijkten en in februari van dit jaar traden ze nog op tijdens het carnavalsfeest in het Witte Paard.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.