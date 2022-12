Patrick Dempsey scheert zélf zijn haar en daar kunnen zijn fans niet mee lachen: “Wat doe je nu?”

TV GEZIEN? ‘Mijn beste kerst ooit’: “Ook hier hou ik een indigestie aan over”

“All I Want For Christmas is een kitscherig kerstprogramma, moeten ze bij VTM gedacht hebben. In ‘Mijn beste kerst ooit’ gaan vier duo’s ‘Komen Eten’-gewijs de meest gezellige feestdag van ‘t jaar bij elkaar vieren. Nadien geven ze punten op het diner, de decoratie en de randactiviteiten. Dat de show bijzonder veel inspiratie vond bij het voormalige VIER-programma staat als een paal boven water, maar wie weet geldt het motto ‘beter een goeie kopie dan een slecht origineel’? “Nog steeds durft niemand kritiek geven in ‘t gezicht van de gastvrouw.”

14 december