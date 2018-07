Patricia Paay krijgt 30.000 euro na uitgelekte seksvideo KDL

25 juli 2018

11u53 0 Showbizz De website GeenStijl en twitteraar Eendevanger moeten Patricia Paay (69) een schadevergoeding van 30.000 euro betalen voor het publiceren van een seksvideo van de Nederlandse zangeres.

De zaak draaide om de video waarin te zien is dat Paay plasseks heeft met een man. Tijdens een eerdere zitting in mei vertelde Paay dat het publiceren van het filmpje het ergste is wat haar ooit is overkomen. "Ik vind gewoon dat dit gestraft moet worden", zei ze. "Dit mag nooit meer gebeuren. Je wil gewoon dood, je wil dit niet, dit verwoest je leven." Paay ondervindt naar eigen zeggen nog dagelijks last van wat er is gebeurd.

Omdat beide partijen tijdens de zitting in mei niet tot een schikking kwamen, moest de rechtbank in Amsterdam vandaag, woensdag, oordelen over de zaak en de uitslag is nu bekend. Zij oordeelde dat de Nederlandse zangeres immateriële schade heeft geleden door de publicatie van de video en daarvoor vergoed moet worden. GeenStijl en twitteraar Eendevanger moeten Paay een schadevergoeding van 30.000 euro betalen. Of de Nederlandse blij is met de uitspraak valt nog af te wachten, ze had immers een schadevergoeding van 450.000 euro geëist.