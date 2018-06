Patricia Paay (69) loog over leeftijd van echtgenoot: bij huwelijk vorig jaar was Robbert amper 29 TK

12 juni 2018

09u09

Bron: AD.nl/ANP 1 Showbizz Patricia Paay (69) geeft toe dat ze niet eerlijk is geweest over de leeftijd van haar echtgenoot Robbert Hinfelaar, met wie ze in januari vorig jaar trouwde. In de media vertelde ze eind 2016 dat Robbert 32 jaar oud was, maar in werkelijkheid was hij toen nog maar 28 - vier jaar jonger dan de toen 67-jarige Paay suggereerde.

De Telegraaf beschikt over officiële documenten waarin de geboortedatum van Patricia's echtgenoot staat: 12 januari 1988. Dat betekent dat hij begin dit jaar pas zijn dertigste verjaardag vierde. "Ik dacht in 2016: ik maak hem gewoon iets ouder", biecht Patricia vandaag op in De Telegraaf. "Dat klinkt wat beter." Het daadwerkelijke leeftijdsverschil tussen Paay en Hinfelaar is 39 jaar. En dus geen 35 jaar zoals ze Nederland een paar jaar geleden voorspiegelde.

Patricia en Robbert trouwden in januari vorig jaar in Hoofddorp. Enkele maanden daarvoor was Patricia Paay te zien in een aflevering van het TLC-programma Say Yes to the Dress Benelux.

Uitgelekt seksfilmpje

Het is niet de eerste keer dat Patricia Paay jongere mannen aan de haak slaat. Voordat ze miljonairszoon Hinfelaar tegen het lijf liep, had ze een relatie met de 42 jaar jongere autoverkoper Maurice Dix: zoon van een parenclubeigenaar. Dix was de opvolger van de Amsterdamse zakenman Nicky van Dam (leeftijdsverschil: 35 jaar). Paay was van 1988 tot 2009 ook getrouwd met Adam Curry (leeftijdsverschil: 16 jaar). Daarnaast was ze van 1978 tot 1988 getrouwd met Joey Fresco. In februari 2017 trouwde ze met Robbert Hinfelaar.

Hinfelaar volgt zijn vrouw de laatste tijd als een schaduw naar de Amsterdamse rechtbank, waar de zaak wordt behandeld over het in februari 2017 uitgelekte plasseksfilmpje. Paay eist een schadevergoeding van 450.000 euro, omdat website GeenStijl een linkje plaatste naar een video die in februari 2017 uitlekte via twitteraar Eendevanger. De partijen krijgen tot 13 juni de tijd om te schikken. Lukt dat niet, dan doet de rechter zes weken daarna zelf uitspraak in de zaak.