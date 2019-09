Exclusief voor abonnees Pat Krimson zorgt voor zijn hulpbehoevende moeder: “Ik moet mijn aandacht nu verdelen onder drie vrouwen” VVDW

18 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Met 2 Fabiola hebben Pat Krimson (54) en Loredana De Amicis (32) het nog steeds erg druk. En daarnaast komt ook de zorg voor (stief)dochter Troy (bijna 7) en Pats moeder van 78 op hun schouders terecht. Even uitblazen tijdens een gezinsuitje was welkom. “We leren Troy wel dat zulke dingen niet vanzelfsprekend zijn”, aldus Pat.

Ja, ze zijn ambitieus, Pat en Loredana. Hun weekends zijn gevuld met optredens met 2 Fabiola en andere opdrachten. Toch staan ze erop om ook regelmatig tijd te maken voor een uitstapje met Pats dochter Troy. Aangezien het meisje in november zeven wordt en een grote dierenvriend is, gingen ze met hun drietjes al vieren in Pairi Daiza. “Liefst van al zouden we thuis ook veel dieren houden, maar met onze drukke agenda zijn we veel weg. Daarom houden we het bij onze hond Atmoz”, aldus Loredana. Aan beestig gezelschap hadden ze overigens geen gebrek. Ze logeerden in een exclusieve full moon lodge in The Last Frontier - een nieuw deel van het park - en vanuit hun kamer kijk je rechtstreeks binnen in het verblijf van de beren en wolven. De verzorger stelt een bezorgd kijkende Loredana meteen gerust: alles is steengoed beveiligd. “Normaal ben ik geen fan van dieren die in gevangenschap moeten leven, maar Pairi Daiza is een heel verzorgd en mooi park”, zegt Pat. “Het heeft me aangenaam verrast hoeveel ruimte de dieren hebben.”

Je kan er niet naast: Troy wordt in de watten gelegd. Ze is natuurlijk enig kind...

Pat: “Troy gaat regelmatig op reis, ja, maar we leren haar dat dat niet vanzelfsprekend is. Ook met speelgoed overdrijven we niet. We stimuleren haar vooral om buiten te spelen, en met resultaat: ze kan zich helemaal uitleven op onze trampoline en op haar fiets.”

