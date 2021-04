Pat Krimson verschillende keren gevraagd voor illegaal feest: “We moeten hier iets aan doen”

Showbizz Thomas en Jill na ‘Big Brother’: “We gaan uitzoeken wat we exact voor elkaar voelen”

10 april Na de ‘Big Brother’-finale afgelopen donderdag mochten Jill Goede (22), Nick Kraft (30) en Liese Luwel (28) na bijna honderd dagen opnieuw de wijde wereld in. Winnares Jill mocht daarbij 70.405,50 euro mee naar huis nemen, maar ook bewoner Thomas noemt zich een winnaar: “Ik heb ook een mooie prijs gewonnen”, vertelt over z’n gevoelens in De Telegraaf. Ook Jill is nieuwsgierig: “Iedereen vraagt me hoe het nu verder gaat. Geloof me: ik wil het zelf ook weten.”