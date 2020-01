Pat Krimson stelt fans Loredana gerust: “Het herstel verloopt vlot” Redactie

16 januari 2020

11u00 0 Showbizz Deze week werd bij 2 Fabiola-zangeres Loredana De Amicis (33) een gezwel aan een lymfeklier in haar hals operatief verwijderd. Haar partner Pat Krimson (54) stelt iedereen gerust dat de operatie goed is verlopen.

“Het was nog spannend of de operatie wel kon doorgaan. Loredana werd kort voor de operatie geveld door de griep. We hebben enkele optredens moeten annuleren zodat ze kon rusten. Ze heeft het gelukkig gehaald en het herstel loopt vlot, al duurde de operatie langer dan verwacht”, vertelt Pat. “Het gezwel lag op een moeilijke plaats tussen haar speekselklier en kaak, waar veel zenuwen zijn.” Vandaag mag Loredana weer naar huis. “Binnen twee weken moet ze op controle”, klinkt het. “Alles komt wel goed, denk ik. Normaal gezien was het gezwel goedaardig. Goed dat ze het op tijd gevonden hebben.” Ze heeft het gezwel toevallig zelf ontdekt, vertelt de muzikant nog. “Het moest er snel uit, want het kon kwaadaardig worden.”

Nu is het tijd om te herstellen: “Begin februari vertrekken we voor twee weken naar Tenerife, waar ze goed kan rusten en de batterijen opladen. 22 februari zou ze volledig hersteld moeten zijn en beginnen we terug samen op te treden. Door deze ingreep hebben we de release van haar nieuwe solosingle ‘Ti Sento’ uitgesteld naar Valentijnsdag.”

