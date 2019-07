Pat Krimson haalt uit naar dj-carrière Kat Kerkhofs: “Waar is zij eigenlijk goed in?” TDS

18 juli 2019

14u12

Bron: Facebook 0 Showbizz Zopas raakte bekend dat Kat Kerkhofs haar dj-carrière verder wil uitbouwen. Op Rock Werchter draaide ze voor het eerst plaatjes als DJ KitKat, maar nu kan je haar dus ook boeken voor allerlei events en festiviteiten. En dat nieuws wordt niet bepaald warm onthaald door 2 Fabiola-frontman en dj Pat Krimson. Op Facebook schiet hij dan ook met scherp op Kat en haar plannen.

Op Werchter mixte Kat nummers van de Backstreet Boys, Steve Aoki, Sam Gooris en de Spice Girls vlot aan elkaar, en ook haar toekomstige sets zullen ongetwijfeld voor heel wat ambiance zorgen. Aan die ambiance hangt wel een prijskaartje: 5.000 euro voor een set van een uurtje. En voor 500 euro extra krijg je er nog eens twee danseressen bovenop.

Toch is blijkbaar niet iedereen fan. Via Facebook haalt dj Pat Krimson uit naar Kats plannen om meer en vaker achter de draaitafels te staan. “Dj’s horen thuis ACHTER een dj-booth, niet erop of ernaast”, sneert hij. “Clowns in het circus en voetballers op het veld... Schoenmaker blijf bij uw leest!” Hij stelt zich ook luidop vragen over de capaciteiten van mevrouw Dries Mertens. “Waar Kat Kerkhofs goed in is, is mij nog niet duidelijk momenteel.”

Bijval

De 2 Fabiola-frontman krijgt veel bijval onder zijn bericht. “Dadelijk gaat ze nog denken dat al dat volk alleen voor haar was gekomen naar Werchter”, reageert iemand. En ook: “Correct”, “nagel op de kop”, “Er zijn betere dj’s te vinden voor die prijs”, en “Wel jammer dat zo’n mensen de plaats van echte dj’s wegkapen.” Toch springen anderen wél in de bres voor Kat. “Hier volg ik je niet, Pat. Mensen willen nu eenmaal amusement. En tijden veranderen. De tijd dat de dj elke plaat aankondigde ligt ook al ver achter ons, hé”, klinkt het onder meer.