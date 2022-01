Pat Krimson en Loredana van 2Fabiola zijn verloofd

In een interview met Story vorig jaar vertelde Pat nog over zijn relatie met de zangeres: “De meesten dachten dat het maar voor even zou zijn. Misschien krijgen ze nog gelijk. Deze zomer zijn we zes jaar samen. Dat wordt spannend, want mijn relaties liepen altijd na zeven jaar stuk”, lachte hij. “Zelf hebben we niet te veel nagedacht over onze relatie. De liefde overviel ons gewoon. We hadden het zo druk met 2 Fabiola dat we geen tijd hadden om een partner te zoeken, dus zijn we maar iets met elkaar begonnen.”