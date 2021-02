Pat Krimson en Loredana klappen uit de biecht: “Ik kan haar nog volgen op seksueel vlak, maar ik heb niet meer elke dag goesting”

ShowbizzOf je nu een jong koppel bent of al een eeuwigheid samen: de liefde is een uitdaging. In deze valentijnsmaand vertellen vier bekende koppels openhartig over de struikelblokken in hun relatie. Voor het slotstuk geven 2 Fabiola-koppel Pat Krimson (bijna 56) en Loredana De Amicis (34) zich bloot. De twee vertellen over hun eerste vonken, professionele uitdagingen, hun kinderwens en hun seksleven. “We kijken weleens samen naar porno. Al mag Pat ook alleen kijken.”