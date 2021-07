Pastoor Pol Dehullu was beste vriend van Pieter Aspe: “Op zijn sterfbed heb ik hem zijn laatste Omer geserveerd”

Royalty Tuinman van prinses Diana haalt herinnerin­gen op: “Ze was erg bezorgd om iedereen”

5 juli Ook de Britse Graham Dillamore - die verantwoordelijk is voor het onderhoud van alle koninklijke tuinen - heeft gezien hoe prins William en Harry een standbeeld van hun overleden moeder Diana hebben onthuld in de tuin van Kensington Palace in Londen. Dat gebeurde tijdens een kleine familiebijeenkomst op de dag dat de prinses van Wales 60 jaar zou zijn geworden. Het doet de tuinman terugdenken aan alle momenten van toen: “Diana stopte altijd even om met mij of de andere tuinmannen een praatje te maken.”