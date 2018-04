Pastoor Adele: popster trouwt 'Chatty Man' Alan Carr en zijn man TC

04 april 2018

11u08 0 Showbizz Popster Adele kan meer dan enkel zingen. Een huwelijk inzegenen, bijvoorbeeld. De ster maakte via Instagram bekend dat ze in januari het huwelijk van haar goeie vriend Alan Carr in goeie banen leidde.

Alan Carr, dat is de populaire presentator met het kenmerkende hoge stemmetje van de talkshow 'Chatty Man' (bij ons op CAZ). Hij trouwde in januari met zijn vriend Paul Drayton. Dat huwelijk vond plaats in de tuin van Adele's villa in Los Angeles. Alan en Paul deden dat in alle discretie en maakten pas deze week bekend dat ze een getrouwd koppel zijn. Adele bevestigde dat nu en gaf meteen mee dat zij als pastoor had gefungeerd. "Mag ik hier een geheim verklappen!", zei ze. "Ik had de eer om twee van mijn beste vrienden te huwen. Je kent me. Voor mij is elk excuus goed om me te verkleden..." Dat Adele op zijn huwelijk van Alan aanwezig zou zijn, verklapte de presentator maanden geleden al in een interview. Hij hoopte toen dat zijn goeie vriendin de openingsdans zou willen zingen. Maar dat ze ook de rol van pastoor (iets waarvoor Adele ook een schriftelijke cursus moest afleggen én een examen voor deed) zou opnemen, hield hij dus geheim. Tot nu.