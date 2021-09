Passie, liefde en (v)echtscheidingen: deze series over het huwelijk zijn het streamen waard

StreamzSinds maandag 13 september kan je op Streamz terecht voor een stevige portie huwelijksdrama met wekelijks een nieuwe aflevering van ‘Scenes from a Marriage’, een moderne remake van Ingmar Bergmans tijdloze ‘Scener ur ett äktenskap’. Liefde, passie, seks, (v)echtscheidingen en verzoeningen laten niemand onberoerd, en dus vullen wij deze week onze Kijkgids aan met onze favoriete series en films over het huwelijk. Van hartzeer in ‘Marriage Story’ (Netflix) en wraaklustige vrouwen in ‘Why Women Kill’ (Streamz) tot een uitgeblust seksleven in ‘Wanderlust’ (Netflix) en een polyamoreus experiment in ‘You Me Her’ (Netflix).

‘Scenes from a Marriage’ - Streamz

Oscar Isaac en Jessica Chastain ontbinden hun acteerduivels in de gloednieuwe HBO-serie ‘Scenes from a Marriage’, een vijfdelige miniserie en moderne tv-remake van de gelijknamige reeks van de legendarische Zweedse regisseur Ingmar Bergman uit 1973. Opnieuw staan liefde, haat, verwijten, monogamie, uitgedoofde passie en het huwelijk centraal, maar dit keer wordt het rauw relatiedrama getoond door de ogen van een hedendaags Amerikaans koppel: professor Jonathan en carrièrevrouw Mira. Op aangrijpende wijze verkent deze remake wat er gebeurt wanneer een huwelijk niet wordt verwoest door één enkele ­tragedie of gebeurtenis, maar langzaam afbrokkelt tot hetgeen wat het koppel in de eerste plaats heeft samengebracht niet langer bestaat.

‘Marriage Story’ - Netflix

Regisseur Noah Baumbach putte ‘inspiratie’ uit zijn eigen (v)echtscheiding met actrice Jennifer Jason Leigh voor dit hartverscheurend relaas over een stukgelopen huwelijk. De woordenwisselingen tussen toneelregisseur Charlie (Adam Driver) en zijn echtgenote Nicole (Scarlett Johansson) kerven meermaals diepe krassen op de ziel, met de tierende ruzie in Charlie’s appartement - wat een scène! - als memorabel hoogtepunt. Ook voor Johansson is ‘Marriage Story’ recht uit het leven gegrepen. Toen Baumbach haar de rol aanbood, was de Amerikaanse zelf net voor de tweede keer aan het scheiden. Zowel Driver als Johansson staan weergaloos te acteren, maar het was Laura Dern die met een Oscar ging lopen voor haar bijrol als ijskoude scheidingsadvocaat.

‘Why Women Kill’ - Streamz

Het eerste seizoen van deze zwarte anthologieserie volgt drie verschillende verhaallijnen over drie vrouwen die in dezelfde villa wonen, zij het in verschillende tijdsperiodes. In respectievelijk 1963, 1984 en 2019 krijgen huisvrouw Beth Ann Stanton (Ginnifer Goodwin), socialite Simone Grover (Lucy Liu) en advocate Taylor Harding (Kirby Howell-Baptiste) allen af te rekenen met ontrouw, overspel en verraad in hun huwelijk, en dat blijft niet zonder gevolgen. De tweede jaargang speelt zich uitsluitend af in het Los Angeles van 1949 en draait rond Alma Fillcot (Allison Tolman, bekend van topserie ‘Fargo’), een huisvrouw die koste wat het kost wil toetreden tot de bovenlaag van de maatschappij.

‘Wanderlust’ - Netflix

De zesdelige dramaserie ‘Wanderlust’, een coproductie tussen BBC One en Netflix, opent met de woordenboekdefinitie van de titel: het verlangen naar elders. Topactrice Toni Collette steelt de show als therapeut Joy Richards, die haar in een sleur verzeilde huwelijk op een andere manier begint te bekijken na een verkeersongeluk. Als oplossing stelt Joy een open relatie voor aan haar man Alan (Steven Mackintosh). In de vijfde aflevering, die bestaat uit één lange therapiesessie, wordt de relatiecrisis van Joy en Alan op indrukwekkende wijze ontleed.

‘You Me Her’ - Netflix

Net als in ‘Wanderlust’ wordt er ook in ‘You Me Her’ volop geëxperimenteerd. Niet met een open huwelijk, wel in de vorm van een polyamoreuze relatie. Echtpaar Jack en Emma Trakarksy besluiten hun seksleven op te fleuren met de 25-jarige callgirl Izzy Silva. De aanvankelijk ‘zakelijke’ relatie groeit al snel uit tot een liefdesdriehoek, waarop het koppel besluit Izzy in hun huwelijk te brengen. Helaas brengt een polyamoreuze relatie niet alleen pikante avonturen in de slaapkamer, maar ook heel wat beslommeringen met zich mee.

