Passie in ‘Familie’: worden Lars en Véronique het nieuwe soapkoppel? Redactie

19 januari 2018

14u07

Bron: HL 0

‘Familie’ heeft een poll op Instagram geplaatst als opwarmertje voor de aflevering van deze avond. Gisteren gaf Véronique (Sandrine André) nog drie zedige verjaardagskussen op de wang van Lars (Kürt Rogiers). Welk vervolg wil de kijker deze avond graag zien? De soapfans kunnen kiezen uit een passionele kus, helemaal niks of een afwijzing door Véronique. Uit de meer dan 5.000 reacties blijkt nu al dat de fans hopen dat de hartstocht weer hoog oplaait. De affaire tussen de twee minnaars was vorig seizoen één van de hoofdlijnen in de VTM-soap en blies onlangs het kersverse huwelijksgeluk van Véronique met Mathias (Peter Bulckaen) op. Die liet zijn echtgenote weten dat er tussen hen ‘niks meer te zeggen valt’ en dat ze uit elkaar gaan. Véronique heeft dus eigenlijk de handen vrij om haar eigen weg te gaan. Wat houdt haar dus nog tegen? Worden de twee single Véronique en Lars het nieuwe soapkoppel in de VTM-serie of moet het spel van aantrekken en afstoten eerst toch nog een tijdje duren?