Pascale Naessens vindt fout in eigen kookboek: “De ergste nachtmerrie” SDE

05 september 2020

16u03 0 Showbizz Het nieuwste kookboek van Pascale Naessens (51) ligt nog maar pas in de winkelrekken, of de auteur moet al een rechtzetting doen. Op Facebook laat ze weten dat er een (klein) foutje in het boek is geslopen.

“Ik vind het verschrikkelijk”, begint Pascale Naessens haar bericht op Facebook. “De ergste nachtmerrie voor een kookboekenauteur: er staat een fout in het recept ‘Chocolademousse en chocolade-ijs’. In plaats van 200 ml melk moet dat 20 ml melk zijn. Niet meer dan een scheut melk dus."

“Hoe de fout er is ingekomen weet ik niet", vervolgt ze. “Maar het is wel degelijk mijn fout. Ik ben altijd zo zorgvuldig en ik schrijf mijn eigen recepten uit. Heel vervelend. Maar ja, ik kan er nu niets meer aan doen, behalve het jullie melden. Sorry voor het ongemak. Ik hoop dat jullie toch veel plezier beleven aan de vele leuke recepten in ‘Echt Eten’.”

Haar fans liggen in ieder geval helemaal niet wakker van het foutje, laten ze en masse weten op sociale media. “Fouten maken doen we allemaal", klinkt het bijvoorbeeld, naast een hele resem complimenten over de lekkere recepten in het boek.

Lees ook:

Pascale Naessens onthult nieuw boek dat ze maakte tijdens de lockdown: “Mijn creatiefste recepten tot nu toe”

Dag 10 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner

Pascale Naessens op cover van Amerikaans culinair magazine: “Grappig dat de dingen waar ik vroeger veel harder m’n best voor deed, nu vanzelf naar mij toe komen”