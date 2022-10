Pascale Naessens over haar relatie met Paul Jambers: “Het leeftijdsverschil heeft uiteindelijk in ons voordeel gespeeld”

Celebrities One Direction-le­den nog niet klaar om ruzie uit te spreken: “Of wij nog vrienden zijn? Dat moet je aan hem vragen”

De ruzie tussen voormalig One Direction-leden Louis Tomlinson en Zayn Malik is nog niet uitgesproken. In de podcast The Zach Zang Show vertelt Tomlinson dat hij daar nog niet klaar voor is.

1 oktober