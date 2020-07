Pascale Naessens op cover van Amerikaans culinair magazine: “Grappig dat de dingen waar ik vroeger veel harder m'n best voor deed, nu vanzelf naar mij toe komen” SDE

24 juli 2020

16u56 0 Showbizz Deze maand staat niemand minder dan Pascale Naessens (51) op de cover van het Amerikaanse ‘Gourmet America’ magazine. Haar visie op eten valt er duidelijk in de smaak. “Het draait vooral om hard werken, want de concurrentie is groot."

Het was Pascale zelf die het nieuws bekendmaakte op haar Facebookpagina. “En toen kreeg ik de vraag of ik een interview wou met het Amerikaanse culinaire blad: Gourmet America Magazine… Dan gaat je hart net iets sneller slaan”, schreef ze bij de cover van het blad. “Dat is via de uitgeverijen gelopen", vertelt Pascale ons aan de telefoon. “Het magazine heeft zélf contact opgenomen met m’n Amerikaanse uitgever: ‘We willen Pascale Naessens interviewen.’ Best grappig eigenlijk, want wanneer je zelf alle mogelijke moeite doet om in een magazine terecht te komen, wil niemand je."

Kleine garnaal

Pascale weet waarover ze praat. De buitenlandse markt veroveren is niet zo eenvoudig. “Mijn boeken zijn vertaald in het Frans en het Engels - binnenkort komt daar wellicht ook nog Chinees bij. Al een paar boeken van me worden dan ook in New York uitgegeven", klinkt het. “Maar in het begin heeft niemand oog voor je. Als je een buitenlandse markt wil veroveren, moet je daar regelmatig zijn, en regelmatig interviews geven. Eigenlijk wat ik ook in België doe. Maar je moet natuurlijk wel de kans krijgen om je verhaal te kunnen vertellen. Als je begint als kleine garnaal, zeggen ze altijd: ‘We kunnen je geen interview geven, want je bent niet bekend.' Da’s natuurlijk een vicieuze cirkel: iemand moet je een eerste kans geven. Het enige wat je als auteur kunt doen is consequent zijn en ieder jaar met een nieuw boek komen. Als je wil groeien, moet je werk hebben. En dat loont, want nu komen dingen waar ik in het verleden veel harder m'n best voor deed, vanzelf naar mij toe. Al blijft het hard werken, want de concurrentie is heel groot."

Filosoferen over eten

Dat ze nu haar verhaal kan doen, is een groot voordeel. “In Amerika vinden ze het heel leuk om je persoonlijke verhaal te horen. Ik vertel natuurlijk geen ander verhaal dan ik hier vertel, maar ze vinden het wel heel tof om me bezig te horen. Zeker omdat ik ook filosofeer over eten. In Amerika is de nood daaraan veel groter. Er zijn gebieden waar ze al gezond eten, zoals Los Angeles of New York, maar in het algemeen is het heel erg gesteld in Amerika." Daar hoopt Pascale met haar boeken verandering in te brengen. “M'n Engelse vertaling is vooral héél erg duidelijk: vier ingrediënten en low carb. Dat springt dus wel in het oog. "

Hoewel Pascale erg blij is met deze kans, is de buitenlandse markt nog steeds niet prioritair voor de schrijfster. “Ik ben er niet per se op gebrand om m'n boeken op de buitenlandse markt te brengen", zegt ze. “Maar het is wel zo dat ik in m'n omgeving veel buitenlandse vrienden heb. Het is ook zo’n kleine wereld. Dan is het fijn om mijn boeken ook in het Engels en in het Frans te hebben. Ik zeg vaak: boeken hebben mijn wereld veranderd. Ze brengen me de wereld rond.”