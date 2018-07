Pascale Naessens is vorig jaar 1,3 miljoen euro rijker geworden

TK

05 juli 2018

13u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Het bedrijf van Pascale Naessen heeft vorig jaar indrukwekkende cijfers behaald. De Vlaamse schrijfster van kookboeken zoals ‘Puur & Lichter’ is vorig jaar maar liefst 1,3 miljoen euro rijker geworden. In totaal is ze nu een dikke 4,3 miljoen euro waard.

Vandaag werden de bedrijfsresultaten voor 2017 van ‘Mode & Media’ bekendgemaakt. Dat is het bedrijf waaronder alle activiteiten van Pascale Naessens zitten, waaronder de verkoop van haar razend populaire kookboeken en haar keramiek. En die verkoop doet het meer dan prima: de omzetcijfers zijn fors gestegen. De brutomarge voor 2017 bedraagt maar liefst 1,7 miljoen euro. Na belastingen komt dat neer op een nettowinst van net iets meer dan 1 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2016 bedroeg de brutomarge net geen 1,5 miljoen euro.

In totaal is Naessens vorig jaar zo’n 1,3 miljoen euro rijker geworden, en dat betekent dat ze intussen een dikke4,3 miljoen euro waard is. Financieel expert Thierry Debels is erg onder de indruk. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik daar enorm veel respect voor heb. Ik denk dat ze in Vlaanderen zowat de meest succesvolle zakenvrouw moet zijn. De winst is echt spectaculair, en ze heeft al haar zaakjes zeer goed in elkaar heeft gestoken. Ik denk dat ze op dat vlak ook veel steun heeft aan haar man, Paul Jambers, ook een zeer goede zakenman.”