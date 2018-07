Pascale Naessens is 25 jaar getrouwd: "Paul heeft me verrast met een geheime ceremonie" Redactie

07 juli 2018

08u00

Bron: STORY 0 Showbizz Behalve een nieuwe telg in haar succesvolle reeks kookboeken heeft Pascale Naessens (49) nog iets te vieren: haar zilveren huwelijksjubileum met tv-maker Paul Jambers (72). 25 jaar liefde, dat verdient iets speciaals. En dus vernieuwden ze onlangs hun huwelijksbeloften in Venetië.

Niemand die hun liefde een kans gaf. Pascale was amper tweeëntwintig toen ze een relatie begon met de vierentwintig jaar oudere Paul Jambers. Zij was omroepster bij VTM, hij maakte voor de zender het kijkcijferkanon Jambers. Door het leeftijdsverschil en hun verschillende achtergrond werden ze door weinig mensen serieus genomen als koppel, maar kijk: echte liefde wint altijd. Pascale en Paul beloofden elkaar op 3 april 1993 eeuwige trouw en vijfentwintig jaar later maken ze dat nog elke dag waar. Meer nog: de twee hernieuwden onlangs hun geloften, dit keer in het romantische Venetië.

"Ik wist dat we naar daar gingen om ons jubileum te vieren, maar de hernieuwing van onze huwelijksbeloften was een verrassing van Paul", vertelt Pascale.

