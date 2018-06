Pascale Naessens: "Ik ben pas enorm beginnen vermageren toen ik meer vet ging eten" TK

05 juni 2018

11u33

Bron: HUMO 106 Showbizz Pascale Naessens verafschuwt diëten. "Wie mijn manier van eten volgt, verliest sowieso gewicht", vertelt ze in HUMO. "Maar mensen bleven me maar vragen of het niet nog wat sneller kon." Dus gaf ze toe: samen met coauteur William Cordtvriendt legt ze in 'Puur & lichter' haarfijn uit wat we moeten eten om gestroomlijnd en fit te zijn.

De kern van de zaak: geen suiker eten, maar wel veel vet. Naessens verkondigt het al jaren, en ze lepelt potten zelfgemaakte mayonaise uit, vertelt ze vrolijk in haar strakke jeans. "Tenminste als ik die zelf heb gemaakt, met lekker veel olijfolie. Ik gebruik ook roomboter, eet noten, volle yoghurt... Ik ben enorm beginnen te vermageren toen ik meer vet ging eten."

"We dachten altijd dat je van vet eten dikker wordt, omdat vet van alle voedingsstoffen de meeste calorieën per gram heeft. Maar de ene calorie is de andere niet", verduidelijkt Cordtvriendt. "Daarom heeft calorieën tellen ook zo weinig zin. Koolhydraten verteren gaat snel en kost ons lichaam weinig energie. Als we ze niet verbranden, worden ze meteen opgeslagen als vetweefsel. Maar om natuurlijke vetten te verteren, moet het lichaam hard werken, waardoor al een derde van de calorieën als warmte verdwijnt. Ons lichaam gebruikt vetten ook als bouwstof, en bovendien raken we van vetten veel sneller verzadigd. Als we dan tegelijkertijd minder koolhydraten eten om energie te krijgen, zal ons lichaam opgeslagen vetten verbranden. Zo vallen we af."

Bord spaghetti

Pasta, brood en aardappelen helemaal schrappen is moeilijk, maar Naessens raadt toch aan om ze te beperken. "Ik ben zelf verslaafd geweest aan brood en pasta, maar nu verlang ik nooit meer naar een bord spaghetti, omdat ik nu altijd een verzadigd gevoel heb. Dat schrijven mensen mij ook: ze zijn zo verbaasd dat ze niet meer de hele tijd een hongergevoel hebben. Toen ik zoveel brood en pasta at, raakte ik nooit verzadigd en daarom bleef ik maar eten."

Cordtvriendt vat het nog even samen: "Kies voor volle zuivel, vette vis en eieren, vlees met een vetrandje is prima, eet verse groenten en fruit en eet zeker géén industrieel bewerkte voeding. Dus geen eten uit pakken of potjes."

Lees het hele interview met Pascale Naessens en William Cordtvriendt vandaag in HUMO.