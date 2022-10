Pascale Naessens: “Ik ben niet echt kind-minded. Dat ze er niet zijn: ik zie dat niet als een gemis”

Franco Dragone, bekend van Cirque du Soleil, overleden aan hartaanval

Spektakelregisseur Franco Dragone is vandaag in de Egyptische hoofdstad Caïro op 69-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dat meldt zijn medewerkster Claudine Cornet. In de jaren 90 tekende hij voor meerdere producties van Cirque du Soleil, en later richtte hij zijn eigen gezelschap, Dragone, op. Dragone was in Egypte voor een theaterstuk.

