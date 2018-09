Pascale Naessens houdt het simpel in nieuwste kookboek: "4 ingrediënten, meer heb je niet nodig" MVO

06 september 2018

06u50

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz Pascale Naessens toont aan dat koken simpel kan zijn in haar nieuwste boek 'Nog Eenvoudiger'. Voor elk gerecht gebruikt ze maar 4 ingrediënten. "Dat is genoeg," klinkt het.

"Jamie Oliver deed het eerder al eens met 5 ingrediënten, maar 4 volstaat," aldus Naessens in Het Nieuwsblad. "Het was een uitdaging om mezelf te beperken in ingrediënten en combinaties, maar ik heb er plezier aan beleefd om dit boek te maken."

"Omdat mensen vaak denken dat vers en puur koken ingewikkeld en tijdrovend is, leek het me een goede invalshoek om deze keer de focus op de eenvoud te leggen. Dit is hoe ik zelf thuis kook: ik heb geen zin om elke dag uren in de keuken te staan," legt ze uit. Daarnaast zijn alle ingrediënten makkelijk te vinden en heb je geen hallucinant uitgebreide keukenkast nodig. "Alleen de basics. Simpel en gezond."

Naessens, ‘Nog eenvoudiger’, Lannoo, 25,99 euro