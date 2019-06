Pascale Naessens heeft spaarpotje voor later: “Ik wil er een creatieve hangar voor jongeren mee oprichten” Redactie

04 juni 2019

12u00

Bron: Humo 0 TV Pascale Naessens is vandaag 50 geworden en kan als een van de meest succesvolle zakenvrouwen van het land terugkijken op een geslaagde carrière. In Humo wijdt ze uit over wat ze kan doen met het geld op haar spaarrekening als haar man Paul Jambers (73) er niet meer zou zijn.

Volgens Humo zou Pascale Naessens een vermogen hebben van 3,4 miljoen euro. “Dat zijn wilde cijfers”, reageert ze. “Ik verdien geld met mijn boeken, en dat is natuurlijk heel fijn. Het is nooit mijn streefdoel geweest om veel geld te verdienen, maar het is een bonus die niet iedereen te beurt valt, dat besef ik heel goed.”

Ook over wat ze met het geld gaat doen fantaseert Naessens wel eens. “Het is wel zo dat het geld me geruststelt voor later”, vertelt ze. “Ik heb geen kinderen. Als alles normaal verloopt, zal Paul de eerste zijn om te gaan en zal ik alleen achterblijven. Ik fantaseer nu soms over wat ik dan zal doen. Ik denk dat ik dan een ‘creatieve hangar’ opricht, een plek voor jongeren die thuis geen atelier hebben. Zolang het kan, zal ik daar keramiekles geven. Maar ze zullen er ook meubels kunnen maken, lassen, noem maar op. Die jongeren zullen me allemaal graag zien en af en toe koffietjes komen brengen, en ik ga ervan genieten hen bezig te zien. Ik ga zeker niet in een hoekje zitten wegkwijnen. Als het me niet meer lukt de wereld in te trekken, dan breng ik de wereld gewoon naar mij.”

Naessens vertelt ook dat ze niet ingaat op talloze voorstellen van productplacement op Instagram. “Ik krijg elke week wel een voorstel om iets op Instagram te posten. Deze week nog kreeg ik de vraag van een fabrikant van olijfolie. Ik moest maar twee posts plaatsen en zou daarvoor 1.000 euro krijgen. Makkelijk verdiend, maar dat doe ik dus niet.”

Het hele artikel is te lezen in Humo.