Pascale Bal breekt dan toch met agressieve vriend Ernst: “Hem vergeven? Dat doet ze zeker niet!” DVP

27 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Pascales relatie met Ernst is voorbij! Geen denken aan dat ze bij zo iemand blijft.” Dat liet een welingelichte bron aan de redactie van Dag Allemaal weten, nadat bekend raakte dat ex-actrice Pascale Bal (47) opnieuw het slachtoffer van zwaar partnergeweld is geworden.

De feiten speelden zich af na een nacht stappen in de Antwerpse disco The Villa. Na een felle discussie tussen Pascale en haar vriend Ernst N., verkocht hij haar een paar fikse vuistslagen in het gezicht. En het was niet de eerste keer dat een dronken Ernst zich niet kon bedwingen.

Zelfrespect

Twee maanden eerder had de ‘manipulatieve, narcistische psychopaat’, zoals Pascale hem nu noemt, haar al eens proberen te wurgen. Ondanks tegenstrijdige berichten zouden de ex-‘Thuis’ en ‘Familie’-actrice en haar vriend dus wel degelijk uit elkaar zijn.

“Voor alle duidelijkheid, die Ernst is uit haar leven verdwenen en dat is maar goed ook”, aldus de bron. “Het klopt dus niet dat zij Ernst z’n tweede gewelddadige uitval vergeven heeft. Pascale denkt ook aan haar zoon én aan wat goed is voor hem. Ik vind het trouwens zeer erg dat zij nu wordt afgeschilderd als een ziekelijk verliefde, onderdanige, mishandelde vrouw. Daar is haar zelfrespect te groot voor.”

Celstraf

Ook de correctionele rechtbank, waar Ernst zich onlangs nog moest verantwoorden voor de zware feiten, toonde geen medelijden met de Nederlander. “De kans dat ik lafaards die hun vriendin slaan opschorting geef, is zo goed als onbestaande’” was het oordeel van de rechter. Resultaat: Ernst kreeg een celstraf van twaalf maanden met uitstel en een geldboete van 1.280 euro.