Pascal Braeckman pas volgend jaar te zien in eigen tv-programma KD

24 november 2019

09u26

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV ‘Twee Tinten Grijs’, het allereerste volwaardige tv-programma dat Pascal Braeckman voor Eén gaat maken, komt volgend jaar op het scherm. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het programma werd in 2018 al aangekondigd en zou aanvankelijk in 2019 verschijnen, maar bleef dus iets langer liggen.

In het programma is Pascal te zien naast De Kreuners-muzikant Jan Van Eycken. Het duo zal proefondervindelijk nagaan of er een ‘gewoon leven’ voor hen is weggelegd. Zo gaan ze aankloppen bij een wandelclub vol bejaarden of gaan ze kookouder spelen op een kamp. Het vertrekt vanuit een oprechte bezorgdheid: hoe moeten bompa’s eigenlijk leven? Hoe doen anderen het? Kunnen ze van hen iets leren? Het is meteen ook een harde confrontatie met de realiteit. Ze moesten vermageren, stelden vast dat de heupen en knieën niet altijd meer meewillen en werden geconfronteerd met een leesbril.