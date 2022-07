Pascal Braeckman al voor de derde keer slachtoffer van dieven: “Voor 15.000 euro aan materiaal gepikt terwijl ik in mijn bed lag”

BVVlaanderens bekendste en meest geliefde klankman, Pascal Braeckman (60), heeft thuis ongewenst bezoek over de vloer gehad. Dieven gingen aan de haal met geluidsmateriaal, ter waarde van minstens 15.000 euro. Een zware klap voor de klankman, die in bed lag tijdens de inbraak. Bovendien moest hij die ochtend met Tom Waes naar Nairobi vertrekken voor een nieuw seizoen van ‘Reizen Waes’. In Dag Allemaal vertelt Braeckman wat er precies gebeurd is en waarom hij vermoedt dat hij in het oog werd gehouden. “Na die twee eerste inbraken heb ik geen euro uitbetaald gekregen.”