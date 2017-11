Pasbevallen Tine Embrechts gaat met de buggy naar de film HL

18u38 0 Kristof Ghyselinck Op de première van 'Paddington'.

Tine Embrechts mocht absoluut niet ontbreken op de rode loper van het nieuwe filmavontuur ‘Paddington 2’ in de Antwerpse Kinepolis. Haar 12-jarige zoon Oscar Santos, die eerder al een single met Regi uitbracht en als dj aan de slag is, verzorgt immers een van de stemmetjes in het bioscoopvervolg over de bekende teddybeer. Tine vond geen babysit voor haar vierde spruit Maurice, die een dikke week geleden ter wereld kwam en iedereen verbaasde met zijn gewicht van meer dan 5 kg. De actrice ging dan maar mét de buggy naar de cinema en zo maakte ze haar eerste, publieke uitstapje sinds de zware bevalling. Papa Guga Baúl, die eigenlijk Laurent Bailleul heet, kon er niet bij zijn wegens andere verplichtingen. Mama en baby stellen het duidelijk prima. De kleine Maurice liet amper van zich horen en Tine zag er ondanks de korte nachten vrij ontspannen uit. Bij de steronthulling door de cast glunderde ze: ‘Ik ben zo trots op héél mijn kroost.’

Kristof Ghyselinck Met de buggy naar de film.