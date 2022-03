"Pas vijf minuten voor opname ingelicht": Elien niet onverdeeld blij met nieuw concept 'Boer zoekt vrouw'

TV “Kürt is een streber”: panelleden ‘I Can See Your Voice’ analyseren elkaar

Zaterdag start ‘I Can See Your Voice’ op VTM. Tijd voor de juryleden om elkaar even in te schatten. Wie is de muzikaalste? Wie is de grappigste? Wie is de luidste? Wie is de beste speurneus? Kürt Rogiers, Kamal Kharmach, Ingeborg en Vincent Fierens geven hun ongezouten mening.

23 maart