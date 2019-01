Pas Miss België en al in het bezit van 13.000 euro aan kunst JOBG

22 januari 2019

20u53 0 Showbizz Amper 18 is onze nieuwe Miss België, Elena Castro Suarez, maar toch al de trotse eigenares van een schilderij van minstens 8.000 euro, een handtas van zo’n 2.000 euro én een beeldhouwwerk van bijna 3.000 euro. Allemaal cadeautjes die ze toegestopt kreeg na haar kroning tot mooiste meisje van ons land.

In ‘Rijker Dan Je Denkt’ vallen mensen soms van verbazing omver als dat ene kleine schilderij een paar duizend euro blijkt waard te zijn. Zo reageerde Elena Castro Suarez ongetwijfeld ook, nadat ze goed en wel besefte dat de drie cadeautjes die ze in handen kreeg van sponsor Curasano, in feite drie exclusieve kunstwerken van - jawel - 13.000 euro bleken te zijn.

(lees verder onder de foto)

Het gaat om drie werken, gemaakt door kunstenaar Jacques Tange: een olieverfschilderij van Elena als Miss België, een beeldhouwwerk met gouden kroontje en een handgemaakte handtas die beschilderd werd met een patroon in goud. “Respectievelijk zijn deze kunstwerken in de galerij zo’n 8.000 euro voor het schilderij waard, 2.700 euro voor het beeldje en 1.800 euro voor de handtas. Maar afhankelijk van hoe en waar ze geveild worden, kunnen die prijzen nog oplopen”, zegt Curasano-baas Fabien Vande Velde. “Een kunstwerk van Jacques Tange kan al snel 10.000 euro opleveren. De cadeautjes zijn dus van erg kostbare waarde.”