Partnergeweld in 'Familie' bereikt climax: Gloria gaat compleet over de rooie

12 december 2019

In 'Familie' is Gloria donderdag helemaal door het lint gegaan. Het personage van Patsy Van der Meeren sloeg Peter (Gunther Levi) compleet in elkaar.

Het brute partnergeweld zorgde voor onthutsende beelden. Ongezien voor een soap. Nochtans voelden heel wat kijkers de uitbarsting van agressie al een tijd aankomen. Het botert al weken niet meer tussen de twee en Gloria reageerde meermaals overdreven jaloers en bizar, telkens met heftige ruzies vol verwijten en bedreigingen tot gevolg. Op fansites van ‘Familie’ wordt ze al een tijd uitgespuwd als ‘zottin’, ‘feeks’ en ‘een tikkende tijdbom’. “Gooi haar buiten voor er ongelukken gebeuren”, was al meermaals de gouden raad van kijkers voor Peter. En ook: “Peter verdient beter.”

De tv-makers begrijpen de heisa. “Bij interfamiliaal geweld is de vrouw meestal het slachtoffer, maar wij kozen voor de omgekeerde vorm”, zegt Wim Feyaerts, creative producer bij ‘Familie’. “Want dit bestaat ook. Bij mannelijke slachtoffers is het taboe zelfs groter. Hopelijk kunnen we dat met deze plot helpen doorbreken.”

Bij vzw Zijn, een organisatie tegen familiaal en seksueel geweld, moedigt men dergelijke verhaallijnen aan. “Deze tonen de harde realiteit”, klinkt het daar. “Want ondanks het taboe is partnergeweld geen ver-van-mijn-bed-show. Slachtoffers én daders kunnen zich in het verhaal herkennen en het gevoel krijgen dat ze niet alleen zijn. Dat kan een duw in de rug zijn om er over te praten of hulp te zoeken. Misschien komen sommige daders zelfs tot inkeer. Ik ben er zeker van dat het aantal oproepen naar 1712, de hulplijn voor familiaal geweld, de volgende dagen zal toenemen. Verhalen in series zoals ‘Familie’ zijn nog altijd onze beste sensibiliseringscampagnes.’

Info: Slachtoffer, getuige of vermoed je ergens geweld of misbruik? Bel het meldpunt 1712 of surf naar www.1712.be. Het gesprek is gratis én discreet.