“VTM kreeg vandaag - vrijdag 29 april - het trieste bericht dat Gary, de partner van Ruth Beeckmans, overleden is”, klinkt het in een reactie van de zender. “De hele VTM-familie betuigt haar diepe en oprechte medeleven. Onze gedachten gaan uit naar Ruth en naar de vrienden en familie van Ruth en Gary. We wensen hen alle steun en sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.”

Ruth en Gary, die 15 jaar ouder was, hadden elkaar leren kennen op een feestje van haar zus, toen zij 25 was. “We zijn aan de praat geraakt, daar is een onenightstand van gekomen, en dat is blijven duren. We zijn sinds die avond niet meer van elkaars zijde geweken”, vertelde de actrice in NINA. “Zijn beroep, brandweerman, spreekt tot de verbeelding en het is nog sexy ook. Als ik hem in de kazerne in zijn kostummeke zie, denk ik: mmmm. (lacht) Toen we elkaar leerden kennen, was ik absoluut nog niet bekend. Gary dacht: jaja, een actriceke. Maar wat was hij fier toen hij eens kwam kijken in het theater. ‘Amai, gij kunt dat écht keigoed.’”

Geen kinderwens

Dat Gary geen kinderen wilde en Ruth wel, zag ze niet per se als een probleem. “Voor mij was dat geen dealbreker: ik zag het niet als een reden om uit elkaar te gaan. Ik was zo verliefd op hem dat het voor mij oké was om dan samen voor een leven zonder kinderen te kiezen.” Maar die kinderen kwamen er toch. “Op een dag beslisten we uiteindelijk om toch voor een kind te gaan. Ergens voelden we allebei dat die keuze beter bij ons paste.” In 2013 werd dochtertje Charlie-Sue geboren, in 2019 volgde Cobey-Mae, opnieuw een meisje. “Als ik nu zie hoe Gary met Charlie-Sue en met de kleinste omgaat... Ze zien elkaar waanzinnig graag. Ik ben zo dankbaar dat ik mama ben”, merkte Ruth op in een interview.

De twee voedden hun kinderen tweetalig op. “Gary is een Zuid-Afrikaan en is ook opgegroeid in Zuid-Afrika, waar hij Engels sprak”, vertelde Ruth in Story. “Vandaar dat we onze kinderen in het Nederlands en het Engels opvoeden. Met Gary’s ouders praat Charlie-Sue ook Engels. Meestal spreek ik Nederlands tegen haar, maar ik merk vaak dat bij ons thuis Engels de voertaal is.”

Volledig scherm Ruth Beeckmans na de geboorte van dochtertje Cobey-Mae. © Instagram

Gestolen momentjes

Gary en Ruth hadden allebei een erg onregelmatig beroep. “Wij houden daarom van gestolen momentjes”, klonk het in NINA. “Soms zijn we plots op een donderdagmiddag samen thuis. En dan trekken we de stad in. Dat zijn heilige uurtjes. Net zo heerlijk zijn onze weekendjes weg. Gary en ik spreken elkaar op veel vlakken tegen. In wie we zijn en in wat we doen, zijn we zó verschillend, maar daardoor net complementair. Wel zijn we alle twee even passioneel. In alles. In ruziemaken, en het weer goedmaken. In liefhebben. In beminnen.”

“Als je in mijn hart zit, moet je al iets héél verkeerds doen om er weer uit te raken”, vervolgde ze in datzelfde interview. “Ik zou niet weten hoe ik Gary níét meer graag kan zien. Ik kan me onmogelijk een leven zonder hem voorstellen. Zelfs een scheve schaats zou voor mij niet betekenen dat het schluss en gedaan is. Dat is geen vrijgeleide - ik zou, zoals vroeger als een vriendje het uitmaakte, moeten overgeven - maar ik ben er niet bang van. Omdat ik vertrouw op onze liefde.”

Allerbelangrijkste

Dat de liefde enorm groot was, vertelde ze nog in een interview met De Morgen, dat afgenomen werd voor de geboorte van Cobey-Mae. “Mijn man en kind zijn de basis voor mij. Zij zijn het allerbelangrijkste. Zolang het thuis goed loopt, moet er al veel gebeuren vooraleer ik van mijn melk ben”, klonk het. “Als het daar eens niet goed zit, dan raakt me dat en neem ik het mee. Zij zijn namelijk mijn leven. En mijn job is mijn job. Natuurlijk, door de aard van die job, omdat het een passie is, zitten die in elkaar verweven. Maar met voorsprong is mijn gezin, mijn persoonlijke leven mijn grootste passie. Het is mijn geluk. Al de rest is relatiever.”