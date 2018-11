Partner Pascale Bal krijgt 12 maanden cel voor slagen, maar actrice blijft toch bij hem avh

20 november 2018

14u13

Bron: Belga 0 Showbizz Ernst N., de Nederlandse partner van actrice Pascale Bal, is vandaag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, weliswaar met uitstel, en een geldboete van 1.280 euro. De dertiger had de 47-jarige actrice tot tweemaal toe mishandeld. Het koppel heeft zich intussen wel verzoend maar dat was voor de rechtbank geen reden om zich mild te tonen.

Actrice Pascale Bal, bekend van haar rollen in 'Familie' en 'Thuis', was op 25 augustus met haar partner op stap in discotheek The Villa maar Ernst N. werd die hele avond telefonisch lastiggevallen door zijn ex-vriendin. Dat zorgde voor spanning tussen de actrice en haar partner en bij hun thuiskomst die nacht in Zemst kwam het tot een hevige discussie. Daarbij werd N. agressief en sloeg hij Bal meerdere malen in het aangezicht met de blote vuist.

Het was niet het eerste agressie-incident want in juni had Ernst N. de actrice al proberen wurgen. Voor de rechtbank hield N. voor dat hij zich niet goed meer herinnerde wat er gebeurd was, omdat hij te veel gedronken had.

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten, die als bijzonder laakbaar werden omschreven. Dat het koppel zich intussen verzoend had, deed volgens de rechtbank ook niets af aan de ernst van de feiten.