Parket in beroep tegen vrijlating Lil Kleine

Showbizz Jaimie Vaes heeft geen aangifte gedaan tegen Lil’ Kleine wegens mishande­ling

Lil’ Kleine (27) is woensdag, na drie nachten in de cel te hebben gezeten, vrijgelaten in afwachting van het verdere onderzoek. Jorik Scholten, zoals de Nederlandse rapper echt heet, wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van poging tot zware mishandeling en/of mishandeling. Volgens Nienke Hoogervorst, de advocaat van Scholten, zou zijn vriendin Jaimie Vaes (32) geen aangifte hebben gedaan van de vermeende mishandeling.

