Paris Hilton zei nee tegen optreden voor president Biden zodat ze huwelijk Britney Spears kon bijwonen

Afgelopen donderdag stapte Britney Spears in het huwelijksbootje met haar geliefde Sam Asghari. Het werd een bescheiden affaire, met slechts weinig genodigden. Onder hen enkele beroemdheden als Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore en Paris Hilton. Die laatste liet trouwens een erg belangrijke opdracht schieten om het evenement bij te wonen, vertelde ze in de podcast ‘This is Paris’. “Er was me gevraagd om te dj’en voor onze president en enkele andere presidenten tijdens een etentje, maar dit was belangrijker voor me”, aldus Paris. “Ik ga geen details geven, want het was de avond van de ‘princess bride’. Het is haar verhaal om te vertellen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ongelofelijk blij ben voor haar. Ze zag er prachtig uit en het maakte me zo gelukkig om te zien dat ze haar sprookje heeft gevonden.”