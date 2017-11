Paris Hilton schenkt fortuin aan heropbouw Mexico TC

Paris Hilton toont haar hart voor de slachtoffers van de aardbeving in Mexico. Ze schonk een klein fortuin om dakloze Mexicanen weer een huis te geven.

Paris schonk een bedrag waarmee minstens zeven nieuwe gezinswoningen kunnen gebouwd worden. Daarnaast ging ze ook ter plekke om broodnodig materiaal als dekens, schoenen, kleren, voedsel en speelgoed uit te delen. 'Paris doet prachtig werk', klinkt het in Mexico City. 'Ze is een engel voor ons.' Mexico City werd in september getroffen door een aardbeving. Meer dan 370 mensen verloren daarbij het leven en meer dan 6.000 raakten gewond.