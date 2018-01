Paris Hilton huurt bodyguards in om verlovingsring 24/7 te beschermen Kleinood van $2 miljoen vraagt om extra maatregelen EDA

Bron: Instagram 0 Instagram Het is niet al goud wat blinkt. Ook de diamant om Paris' ringvinger. Showbizz Paris Hilton verloofde zich vorige week met acteur Chris Zylka. Die ging voor haar op één knie met een peperdure ring van $2 miljoen. Om te vermijden dat iemand ermee aan de haal gaat, huurde Paris bodyguards in om het kleinood van 22-karaat te beschermen.

De hotelerfgename en haar acteur verloofden zich tijdens het nieuwjaarsweekend in Aspen. Fans werden getrakteerd op romantische foto's en video's in de sneeuw. Maar vooral de enorme diamant ging met de aandacht lopen.

The most romantic moment of my life! 😍💎 #Engaged 👰🏼 Een foto die is geplaatst door null (@parishilton) op 02 jan 2018 om 21:06 CET

De ring werd ontworpen door topjuwelier Michael Greene: "Ik had Chris nog nooit eerder ontmoet, maar hij kwam naar me toe in New York. Hij wilde dat de ring perfect was, precies wat zij wilde. Hij had het hele gezin om tips en ideeën gevraagd."

Nadat ze zich op sociale media begaf om haar sprookjesachtige aanzoek wereldkundig te maken, liet Paris weten dat ze helemaal overdonderd was.

"De ring is zo prachtig en sprankelend," zei ze. "Ik trilde toen ik hem aantrok. Het is de mooiste ring die ik ooit heb gezien!"

