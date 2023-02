Paris Hilton hield de komst van haar zoontje strikt geheim: “Ik heb nog nooit iets voor mezelf gehad”

“Mijn hele leven lang ligt alles te grabbel. Alles is openbaar, in the public eye”, vertelt ze aan ‘Harper’s Bazaar’. “Ik heb nog nooit iets voor mezelf gehad, dus besloten we dat we deze hele ervaring voor onszelf wilden hebben.” Aangezien Paris een bekend gezicht is, moest ze zelfs nog een stapje verdergaan. Zo onthult ze dat ze zich heeft vermomd - met een donkerbruine pruik en hoodie - bij het inchecken in het ziekenhuis voor de geboorte. Alleen Paris, haar echtenoot én hun surrogaatmoeder waren dan ook op de hoogte van de gezinsuitbreiding en dat moest zo blijven.